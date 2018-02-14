Макрон пригрозил авиаударом в случае доказательства химических атак в Сирии
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о том, что вооруженные силы страны будут готовы к нанесению авиаудара по местам производства и хранения химического оружия в Сирии в случае предоставления доказательств его использования.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Если мы увидим доказательства применения химического оружия, запрещённого соглашениями, мы ударим по местам, где оно производится, откуда оно приходит», — сказал Макрон.
Также французский президент отметил, что на данном этапе Франция не имеет подтверждённых доказательств от спецслужб или вооружённых сил, что запрещённое химоружие было применено в отношении мирного сирийского населения.
По словам президента, Европа и Соединённые Штаты «не играют в игры» по поиску политического решения в гражданской войне в Сирии, но «никакое решение не сработает, если Турция, Россия и Иран продолжат пытаться справиться ситуацией только между собой».
Ранее «Факты» сообщали о том, что сирийская оппозиция обвинила Россию и режим Асада в убийстве мирных жителей с использованием химоружия.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”