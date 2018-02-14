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Прием препарата

В Украине запретили популярный сироп от кашля

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 2:50 2915

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба), ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата «Пектолван Ц» по в флаконах № 1 по 100 мл с дозировочной ложечкой производства ПАТ «Фармак» Украина серий 270 817, 280 817, 290 817, 300 817, 310 817, 321 017.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы Гослекслужбы, причиной запрета муколитического отхаркивающего средства стало несоответствие маркировки лекарственного препарата его «Описанию».

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата, изъять его из оборота и вернуть поставщику.

В случае невыполнения данного распоряжения при выявлении нарушений, владелец будет нести ответственность согласно действующему законодательству.

Напомним, что «Пектолван Ц» это муколитический препарат, который применяется при острых хронических заболеваниях дыхательных путей в целях разжижения и облегчения отхаркивания.

Ранее «Факты» сообщали о том, что Гослекслужба полностью запретила продажу и применение препарата от тахикардии.

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