Декоммунизация на Олимпиаде: в Пхенчхане российских болельщиков выгнали со стадиона за символику времен СССР

Во вторник, 13 февраля, на курорте «Альпензия» в олимпийском Пхенчхане едва не разразился грандиозный скандал на соревнованиях по лыжным гонкам в спринте.

Службы безопасности стадиона потребовали от российских болельщиков убрать флаги СССР и знамя с изображением Владимира Ленина, пишет издание «Газета.ру».

Согласно информации, болельщики из этой страны пришли на соревнование по лыжным гонкам в спринте с флагами СССР и Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи с изображением Владимира Ленина.

«Среди корейцев начался настоящий переполох: они размахивали руками, жестами пытались прекратить съемку развивавшегося инцидента на видео, постоянно кому-то звонили и приговаривали: «Ленин, Ленин, Ленин!», — пишет российское издание.

Сначала корейцы-волонтеры пытались убедить россиян убрать флаги, однако безуспешно. Следом были вызваны охранники. Они попросили болельщиков отдать флаги. Однако вместо этого граждане РФ предпочли покинуть трибуну вместе с советской символикой.

Как объяснили местные волонтеры, в Южной Корее на государственном уровне запрещена коммунистическая идеология.

Ранее «Факты» сообщали, что 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику. В рамках декоммунизации в Украине были переименованы 987 городов и сел, более 50 тыс. улиц, демонтированы 1320 памятников Владимиру Ленину и сотни других памятников, связанных с тоталитарным режимом.