"Подарок" ко Дню влюбленных: подать на развод в Украине стало возможным с помощью бота

В Украине появился бот, который поможет оформить и подать исковое заявление о разводе. Об этом на своей странице Facebook написал управляющий партнер в ЮК Юскутум Артем Афян.

«Судобот облегчает доступ к правосудию. Ведь в иске о разводе нет интеллектуальной составляющей. Бот пояснит, почему причина не важна, а „не сошлись характерами“ — клише из советского прошлого. Цена этой услуги (вместе с судебным сбором — 600 гривен) — 950 гривен. Бот сам определит суд, подаст документы. останется ждать только повестку в заседание», — пишет Афян.

По словам юриста, развод, сам по себе, это — тяжело. Но поиск юриста, составление документов — это отдельный огромный стресс.

«Мы решили избавить людей от него. Не нужно никого искать и рассказывать кому-то о том, почему не сложилось. Не нужно выкраивать время сбегать к незнакомому юристу, чтобы знакомый никому ничего не выболтал. Нужно просто открыть чат в ФБ, ответить на пару вопросов, получить ответы на свои вопросы, оплатить, и иск уже направляется в суд», — добавил Афян.

От также подчеркнул, что день запуска накануне Дня Св. Валентина не случаен. Ведь это день не только романтической истерии, но и пика кризисов в отношениях.

«Над отношениями нужно работать, но, если развод остается единственным выходом, наш бот поможет сделать его комфортным», — отметил Афян.

«В Украине уже есть услуга „Брак за сутки“, теперь будет и развод онлайн», — подытожил он.

Ранее «Факты» сообщали о том, что придуманную в Украине девушку-бота признали разработкой года.