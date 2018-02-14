В Госдепе США согласились с «Североамериканским тупиком»

Представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт (Heather Nauert) озвучила официальную позицию своего ведомства о том, что каждая страна может переименовать улицы по своему усмотрению, это является внутренним делом государства.

Об этом она заявила на ежедневном брифинге для журналистов.

«Мы поддерживаем свободу слова, они могут называть улицы как угодно», — ответила она на вопрос о том, что в России и Турции хотят переименовать улицы, на которых размещаются посольства США.

Ранее «Факты» сообщали, что в США законодатели округа Колумбия проголосовали за решение назвать площадь перед посольством России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. Именем убитого российского оппозиционного политика будет называться отрезок Висконсин-авеню непосредственно перед посольством.

Вскоре после этого последовала реакция из российской Думы: глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил назвать безымянный проезд, где находится посольство США, «Североамериканским тупиком» и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1.

В свою очередь, мэр Анкары Мустафа Туна предложил изменить название улицы перед американским посольством на «Оливковую ветвь» в честь военной операции, которую Турция проводит в сирийском Африне.