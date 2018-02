На Олимпиаду в Пхенчхане обрушился ураган (фото, видео)

На столицу проходящих в эти дня зимних Олипийских игр — Пхенчхан — обрушился ураган. Из-за сильных порывов ветра в южнокорейском городе был закрыт Олимпийский парк и отменены некоторые соревнования. в частности, из-за непогода была перенесена на завтра женская биатлонная индивидуальная гонка, в которой должны выступить четыре украинки — Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Валя Семеренко.

Также были отменены соревнования по горнолыжному слалому у женщин и задержан старт состязаний в лыжном двоеборье.

К сожалению, сообщается о пострадавших в результате стихии. В частности, порывом ветром сорвало пластиковую крышу с гольфкара, которая задела шестилетнюю девочку.

Olympic Park in #PyeongChang has been evacuated due to high winds of 4️⃣0️⃣+ MPH. Here’s some video from earlier. #RoadtotheOlympics pic.twitter.com/dKF4a3YeJI