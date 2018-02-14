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Аэропорт Хитроу

В лондонском аэропорту Хитроу погиб человек, 25 авиарейсов отложены

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

14.02.2018 14:26 199

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На летном поле в лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два транспортных средства (речь идет не о самолетах, а об обслуживающих машинах). Как сообщает BBC, в результате инцидента погиб один сотрудник аэропорта. Другой получил серьезную травму плеча. Детали и причины произошедшего пока не разглашаются. Дело расследует полиция.

Пассажиры одного из самолетов, готовившегося к вылету в Цюрих, были эвакуированы. Отложены не менее 25 авиарейсов.

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