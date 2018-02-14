Где в Киеве празднуют Масленицу (адреса)

Масленица открывает цикл весенних праздников со множеством народных традиций и обрядов. В течение всей Сырной недели народ старался вдоволь попировать перед наступлением Великого поста.

В Киеве главные гулянья пройдут на Певческом поле и в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. Так, 17−18 февраля (11.00—16.00) на Певческом поле пройдут конкурсы и квесты, для посетителей устроят рыцарские турниры, будут выступать фольклорные коллективы. А в музее воссоздадут старинный обряд Колодия (у экспозиции «Средняя Надднепрянщина» с 12.00). В развлекательной программе предусмотрены концерты, соревнования на колоде, катание на лошадях и другие забавы.

Для популяризации украинских традиций и обрядов составили программу празднования Масленицы и в столичных районах.

Голосеевский район

18 февраля в Парке имени М. Рыльского (с 13.00): игры, конкурсы, забавы, физкультурно-спортивные соревнования, мастер-классы, выступления творческих коллективов, встреча Весны и сожжение чучела Марены, угощение горячими блинами.

Дарницкий район

18 февраля (12.00) в парке «Партизанской славы»: будет работать детская зона, состоится дискотека и концерт под открытым небом, для детей и взрослых развлечения и конкурсы с призами, выступление коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры «Дарница».

Деснянский район

17 февраля (12.00−15.00) празднично-развлекательные мероприятия «Проводы зимы. Масленица» пройдут возле Деснянской райадминистрации (проспект Маяковского, 29): в программе мастер-классы, выступления театра сценического боя «Камелот», детский рыцарский турнир, конкурсы «Столб развлечений» и «Бой на колоде», конкурсы для детей и выступление любительских коллективов района.

Днепровский район

17 февраля (с 12.00) возле Центра культуры и искусств (улица Алма-Атинская, 109) выступят мастера искусств и художественные коллективы, предусмотрены массово-развлекательная программа и праздничная торговля.

Оболонский район

18 февраля (11.00) желающих приглашают в Пуще-Водицу в конгресс-отель «Пуща» (улица Н. Юнкерова, 20): здесь обещают много сюрпризов, бесплатные шоу и мастер-классы для взрослых и детей, разыграют призы, вручат сладкий подарок каждому маленькому гостю, а еще малыши смогут попрыгать на батутах.

Подольский район

17 февраля на Контрактовой площади возле памятника П. Сагайдачному состоятся мастер-классы по выпеканию блинов, выступят творческие коллективы, организуют конкурсы, гостей ждут каток, колесо обзора и детские аттракционы.

Печерский район

До 18 февраля в детских библиотеках («Веселка», № 8, имени Трублаини, имени Макаренко) пройдут тематические выставки «Масляну святкуємо — весну зустрічаємо». Сегодня, 24 февраля, в библиотеке им. Кудри (с 14.00) жителей района знакомят с традициями и обрядами Масленицы.

Святошинский район

17 февраля (с 12.00) в парке «Интернациональный» пройдут традиционные забавы по перетягиванию каната, бои на мешках, гостям предложат потанцевать и поводить хороводы вокруг костра, а также принять участие в розыгрыше ценных призов. Будут работать селфи-зона и детская площадка. Организаторы запланировали угостить посетителей 10 тысячами блинов.

Соломенский район

15 февраля (14.00) в библиотеке имени Ф. Достоевского (улица Просвещения, 14а) воссоздадут народные обряды, проведут мастер-классы по созданию кукол-мотанок. 17 февраля (12.00) в парке «Орлятко» (б-р В. Гавела, 9б) подготовили немало развлечений, для взрослых и детей, предусмотрены концерт и угощение.