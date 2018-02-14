﻿

USD 26.70
RSS
масленица

Где в Киеве празднуют Масленицу (адреса)

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

14.02.2018 14:29 48

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Масленица открывает цикл весенних праздников со множеством народных традиций и обрядов. В течение всей Сырной недели народ старался вдоволь попировать перед наступлением Великого поста.

В Киеве главные гулянья пройдут на Певческом поле и в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. Так, 17−18 февраля (11.00—16.00) на Певческом поле пройдут конкурсы и квесты, для посетителей устроят рыцарские турниры, будут выступать фольклорные коллективы. А в музее воссоздадут старинный обряд Колодия (у экспозиции «Средняя Надднепрянщина» с 12.00). В развлекательной программе предусмотрены концерты, соревнования на колоде, катание на лошадях и другие забавы.

Для популяризации украинских традиций и обрядов составили программу празднования Масленицы и в столичных районах.

Голосеевский район

18 февраля в Парке имени М. Рыльского (с 13.00): игры, конкурсы, забавы, физкультурно-спортивные соревнования, мастер-классы, выступления творческих коллективов, встреча Весны и сожжение чучела Марены, угощение горячими блинами.

Дарницкий район

18 февраля (12.00) в парке «Партизанской славы»: будет работать детская зона, состоится дискотека и концерт под открытым небом, для детей и взрослых развлечения и конкурсы с призами, выступление коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры «Дарница».

Деснянский район

17 февраля (12.00−15.00) празднично-развлекательные мероприятия «Проводы зимы. Масленица» пройдут возле Деснянской райадминистрации (проспект Маяковского, 29): в программе мастер-классы, выступления театра сценического боя «Камелот», детский рыцарский турнир, конкурсы «Столб развлечений» и «Бой на колоде», конкурсы для детей и выступление любительских коллективов района.

Днепровский район

17 февраля (с 12.00) возле Центра культуры и искусств (улица Алма-Атинская, 109) выступят мастера искусств и художественные коллективы, предусмотрены массово-развлекательная программа и праздничная торговля.

Оболонский район

18 февраля (11.00) желающих приглашают в Пуще-Водицу в конгресс-отель «Пуща» (улица Н. Юнкерова, 20): здесь обещают много сюрпризов, бесплатные шоу и мастер-классы для взрослых и детей, разыграют призы, вручат сладкий подарок каждому маленькому гостю, а еще малыши смогут попрыгать на батутах.

Подольский район

17 февраля на Контрактовой площади возле памятника П. Сагайдачному состоятся мастер-классы по выпеканию блинов, выступят творческие коллективы, организуют конкурсы, гостей ждут каток, колесо обзора и детские аттракционы.

Печерский район

До 18 февраля в детских библиотеках («Веселка», № 8, имени Трублаини, имени Макаренко) пройдут тематические выставки «Масляну святкуємо — весну зустрічаємо». Сегодня, 24 февраля, в библиотеке им. Кудри (с 14.00) жителей района знакомят с традициями и обрядами Масленицы.

Святошинский район

17 февраля (с 12.00) в парке «Интернациональный» пройдут традиционные забавы по перетягиванию каната, бои на мешках, гостям предложат потанцевать и поводить хороводы вокруг костра, а также принять участие в розыгрыше ценных призов. Будут работать селфи-зона и детская площадка. Организаторы запланировали угостить посетителей 10 тысячами блинов.

Соломенский район

15 февраля (14.00) в библиотеке имени Ф. Достоевского (улица Просвещения, 14а) воссоздадут народные обряды, проведут мастер-классы по созданию кукол-мотанок. 17 февраля (12.00) в парке «Орлятко» (б-р В. Гавела, 9б) подготовили немало развлечений, для взрослых и детей, предусмотрены концерт и угощение.

Об украинских народных традициях празднования Масленицы читайте здесь.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины