Где в Киеве празднуют Масленицу (адреса)
Масленица открывает цикл весенних праздников со множеством народных традиций и обрядов. В течение всей Сырной недели народ старался вдоволь попировать перед наступлением Великого поста.
В Киеве главные гулянья пройдут на Певческом поле и в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. Так, 17−18 февраля (11.00—16.00) на Певческом поле пройдут конкурсы и квесты, для посетителей устроят рыцарские турниры, будут выступать фольклорные коллективы. А в музее воссоздадут старинный обряд Колодия (у экспозиции «Средняя Надднепрянщина» с 12.00). В развлекательной программе предусмотрены концерты, соревнования на колоде, катание на лошадях и другие забавы.
Для популяризации украинских традиций и обрядов составили программу празднования Масленицы и в столичных районах.
Голосеевский район
18 февраля в Парке имени М. Рыльского (с 13.00): игры, конкурсы, забавы, физкультурно-спортивные соревнования, мастер-классы, выступления творческих коллективов, встреча Весны и сожжение чучела Марены, угощение горячими блинами.
Дарницкий район
18 февраля (12.00) в парке «Партизанской славы»: будет работать детская зона, состоится дискотека и концерт под открытым небом, для детей и взрослых развлечения и конкурсы с призами, выступление коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры «Дарница».
Деснянский район
17 февраля (12.00−15.00) празднично-развлекательные мероприятия «Проводы зимы. Масленица» пройдут возле Деснянской райадминистрации (проспект Маяковского, 29): в программе мастер-классы, выступления театра сценического боя «Камелот», детский рыцарский турнир, конкурсы «Столб развлечений» и «Бой на колоде», конкурсы для детей и выступление любительских коллективов района.
Днепровский район
17 февраля (с 12.00) возле Центра культуры и искусств (улица Алма-Атинская, 109) выступят мастера искусств и художественные коллективы, предусмотрены массово-развлекательная программа и праздничная торговля.
Оболонский район
18 февраля (11.00) желающих приглашают в Пуще-Водицу в конгресс-отель «Пуща» (улица Н. Юнкерова, 20): здесь обещают много сюрпризов, бесплатные шоу и мастер-классы для взрослых и детей, разыграют призы, вручат сладкий подарок каждому маленькому гостю, а еще малыши смогут попрыгать на батутах.
Подольский район
17 февраля на Контрактовой площади возле памятника П. Сагайдачному состоятся мастер-классы по выпеканию блинов, выступят творческие коллективы, организуют конкурсы, гостей ждут каток, колесо обзора и детские аттракционы.
Печерский район
До 18 февраля в детских библиотеках («Веселка», № 8, имени Трублаини, имени Макаренко) пройдут тематические выставки «Масляну святкуємо — весну зустрічаємо». Сегодня, 24 февраля, в библиотеке им. Кудри (с 14.00) жителей района знакомят с традициями и обрядами Масленицы.
Святошинский район
17 февраля (с 12.00) в парке «Интернациональный» пройдут традиционные забавы по перетягиванию каната, бои на мешках, гостям предложат потанцевать и поводить хороводы вокруг костра, а также принять участие в розыгрыше ценных призов. Будут работать селфи-зона и детская площадка. Организаторы запланировали угостить посетителей 10 тысячами блинов.
Соломенский район
15 февраля (14.00) в библиотеке имени Ф. Достоевского (улица Просвещения, 14а) воссоздадут народные обряды, проведут мастер-классы по созданию кукол-мотанок. 17 февраля (12.00) в парке «Орлятко» (б-р В. Гавела, 9б) подготовили немало развлечений, для взрослых и детей, предусмотрены концерт и угощение.
Об украинских народных традициях празднования Масленицы читайте здесь.
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