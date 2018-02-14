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Елена исинбаева

Звезда мировой легкой атлетики во второй раз стала мамой

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

14.02.2018 14:43 124

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, завоевавшая золотые медали в Афинах-2004 и Пекине-2008, во второй раз стала мамой. По информации Rusathletics, 35-летняя россиянка родила сына, имя которого будет объявлено позже.

Это уже второй ребенок в семье Исинбаевой и российского метателя копья Никиты Петиного, за которого спортсменка вышла замуж в декабре 2014 года. Первый — дочь Ева — родилась 28 июня 2014 года.

Добавлю, что Елена Исинбаева является одной из самых титулованных спортсменок в прыжках с шестом. В частности, россиянка трижды становилась чемпионкой мира на открытом воздухе и четырежды — сильнейшей в мире в соревнованиях в помещении. Также Исинбаева является обладателем 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.

Напомню, что о второй беременности Исинбаевой стало известно в июле 2017 года.

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