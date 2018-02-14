Крымским школьникам запретили отмечать День Валентина

День святого Валентина «не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях», а значит, не должен отмечаться в крымских школах.

Такой циркуляр разослало так называемое «минобразования» местным учебным заведениям аннексированного Россией полуострова. «Проведение мероприятий, посвященных Дню святого Валентина, не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях», — говорится в документе, опубликованном местными СМИ.

Также в циркуляре оккупационных властей рекомендуется для «привлечения внимания детей и молодежи к семейным ценностям, формирования образа семьи как источника любви, уважения и взаимопонимания в РФ» отмечать в школах 8 июля (во время каникул) — День семьи, любви и верности.

При этом «минобразования» Крыма констатировало, что не может запретить детям отмечать 14 февраля дома или за пределами школы. Но в учебных заведениях аннексированного полуострова оккупанты велели отмечать только праздники РФ.

Как сообщали fakty.ua, в Министерстве юстиции Украины прогнозируют наплыв молодоженов в загсы в День святого Валентина.