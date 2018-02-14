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В Польше работодатель бросил парализованную украинку умирать на улице

В Польше работодатель бросил парализованную украинку умирать на улице

Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

14.02.2018 14:34 496

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В Польше очередной скандал с украинской заробитчанкой. Украинка Оксана, нелегально работавшая на одной из фирм в Познани, чуть не умерла из-за своего работодателя. Когда у женщины случился инсульт и ее парализовало, работодатель не стал везти ее в больницу. Вместо этого он отвез Оксану в другой город и просто оставил на скамейке на автобусной остановке. Потом позвонил в полицию, сообщил, что обнаружил на остановке пьяную женщину и уехал.

Сейчас украинка находится в больнице МВД Польши в тяжелом состоянии. Об этой возмутительной истории стало известно от консула Украины в Познани Витольда Горовского. Витольд Горовский сообщил, что женщина проживала на территории заведения, где незаконно работала. Сейчас в Польше собирают деньги на ее лечение.

«Я боюсь, что если мы не поможем ей быстро, Оксану, вероятно, доставят в Украину, что усложнит процесс ее лечения, реабилитации и, возможно, судебное производство в деле», — написал в Facebook консул. Он также сообщил, что сейчас прокуратура города Сьрода-Велькопольска проводит по этому случаю проверку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка в Польше лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину.

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