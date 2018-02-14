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Противодифтерийная сыворотка

Противодифтерийной сыворотки в Киеве нет, - КГГА

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 14:38 53

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В столичной администрации признали отсутствие сыворотки против ботулизма и дифтерии, которая применяется при лечении заболевания. Об этом на брифинге в КГГА сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

«Что касается сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата, то ее нет, как и против дифтерии. Поставщик у нас — Министерство здравоохранения. Когда были случаи — было 10 случаев ботулизма в Киеве в прошлом году, то больные сами покупали. К большому сожалению, такова ситуация, и мы (власти Киева. Ред.) не можем на нее повлиять», — цитирует директора Цензор.

При этом она отметила, что по данным Минздрава, в Украине есть противодифтерийная сыворотка, полученная как гуманитарная помощь, однако в регионы ее не направляли.

Напротив, вакцин от дифтерии в Киеве достаточно для всех категорий населения.

«Уже вакцинировано более 23 тыс. человек, среди них 3 тыс. — это взрослые», — сообщила медик.

Отметим, ранее Святослав Протас, возглавлявший ликвидированную недавно Санитарно-эпидемиологическую службу Минздрава Украины, заявил, что противодифтерийной сыворотки в Украине нет.

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