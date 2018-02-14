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Высланного из Украины Саакашвили заметили в Нидерландах (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 14:38 351

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Вывезенный из Украины в Польшу Михеил Саакашвили сегодня, 14 февраля, был замечен в Нидерландах. Фотографию из аэропорта в Амстердаме опубликовал у себя на странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

саакашвили

Представитель Саакашвили подтвердил нидерландским СМИ, что политик прибыл в страну и намерен остаться жить в Нидерландах. По словам адвоката Оскара Хаммерстейна, его клиент сейчас находится в Роттердаме, где улаживает вопросы со Службой иммиграции и натурализации.

Министр правосудия и безопасности Нидерландов в комментарии Ad.nl признал, что Саакашвили сможет остаться в Нидерландах с целью воссоединения семьи, поскольку, как известно, политик женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сказал, что у Саакашвили выбор крайне невелик, но он может добровольно воссоединить семью и уехать в Голландию.

12 февраля Саакашвили задержали в центре Киева и выслали в Польшу в порядке реадмиссии. Поводом стало незаконное пересечение украинской границы с территории Польши в сентябре 2017 года.

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