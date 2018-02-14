Сколько преступных денег отмывается в Европе с помощью криптовалют

О законности либо незаконности операций с криптовалютами задумываются не только наши правоохранительные органы, но и европейские. Тревогу вызывает рост количества преступных сделок с использованием виртуальных денег.

«От четырех с половиной до пяти миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается с помощью криптовалют. Криптовалютами не управляют центральные власти, поэтому полиция не может отслеживать эти транзакции. Даже если они определят, что транзакции носят криминальный характер, они не могут заморозить активы, в отличие от традиционной банковской системы», — рассказал в интервью BBC директор Европола Роб Уэйнрайт.

Также Роб Уэйнрайт признался, что, несмотря на все принимаемые меры, возможности службы в этом направлении по-прежнему значительно ограничены, так как в большинстве случаев полиции очень тяжело определить, кто выводит эти деньги. Обычно именно этот момент более чем устраивает злоумышленников.

Об опасности операций с виртуальными деньгами предупреждают и европейские финансисты. Сразу несколько финансовых регуляторов, среди которых Европейская организация по ценным бумагам и рынкам, Европейская банковская организация, Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения, выступили с заявлениями о рисках инвестирования в криптовалюты. Эти организации предупреждают, что покупка и хранение криптовалюты в конечном счете приведут к потере денег.

Главной проблемой регуляторы называют тот факт, что криптовалюты никем не регулируются, не имеют статуса платежного средства, ничем не обеспечены и их держатели никак не защищены. Начиная с прошлого года регуляторы многих стран постоянно предупреждают об этих рисках, надеясь уберечь неопытных, но ослепленных графиками роста курсов сограждан. Но желание быстрой наживы зачастую берет верх над осторожностью. Поэтому, несмотря на заявления финансовых регуляторов, весь прошлый год криптовалютные биржи показывали постоянный рост. Такой, что к концу 2017 года некоторым биржам пришлось закрыть регистрацию новых пользователей из-за нехватки технических мощностей.

Кстати, опасения финансистов подтверждаются недавним резким обвалом курсов большинства криптовалют, и в первую очередь биткойна. В то же время украинская киберполиция также предупреждает граждан о рисках, связанных с криптовалютами, и требует принятия парламентом закона, способного урегулировать рынок виртуальных денег и дать возможность контролировать операции с криптовалютами.

Правда, одними из самых активных владельцев виртуальных активов в Украине являются депутаты разных уровней.

