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Вино

В 2017 году Украина купила вина на 7,5 млн долларов, а продала на экспорт почти на 6 млн

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 14:49 45

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В январе 2018 года Украина импортировала вина и винодельческого сырья на общую сумму 7,5 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщили УНН.

Основным импортером вина в Украину является Италия, откуда ввезли вина на 1,8 млн долларов.

Второе место в списке стран-поставщиков вина занимает Грузия (объем импорта составил 1,6 млн долларов), а третье — Франция (670 тысяч долларов).

Напротив, Украина экспортировала виноградного вина в 2017 году на 5,6 млн долларов США.

Напомним, ранее стало известно, в какие страны в 2017 году Украина поставляла свою свинину.

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