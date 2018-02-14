Офтальмолог Наталья Розумей: «Появление пятна или пелены перед глазами может предупреждать о надвигающейся слепоте»

Чтобы сохранить зрение, надо немедленно поспешить к врачу

Все люди боятся слепоты: она означает беспомощность. Человек, который еще вчера видел мир и людей, сегодня вынужден двигаться наощупь и жить в темноте. С какими симптомами нужно немедленно обратиться к врачу? Как лечат тромбоз центральной вены сетчатки? Что делать, если кроме катаракты есть другое глазное заболевание? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила заслуженный врач Украины, заведующая офтальмологическим отделением Александровской клинической больницы г. Киева кандидат медицинских наук Наталья Розумей.

«Венозный сосуд может закупориться из-за гипертонического криза или нарушения ритма сердца»

*— Здравствуйте, Наталья Михайловна! Вас беспокоит Елена Владимировна из Киева, 77 лет. У меня сильная близорукость — минус семь, но очки я ношу на три диоптрии слабее. Беспокоит, что при чтении сливаются буквы, изображение предметов двоится. Что делать?

— Обратиться к офтальмологу, чтобы проверить зрение и состояние хрусталика. Он иногда мутнеет неравномерно, и появляются такие симптомы, как у вас. Также двоение может возникать из-за проблем с сетчаткой или при нарушении функций центральной нервной системы, когда ухудшается кровообращение коры головного мозга.

*— Звонит Мария Акимовна из Борисполя Киевской области. В прошлом году у меня случился тромбоз центральной вены сетчатки. Лечилась, но зрение так и не восстановилось. Неужели ничем нельзя помочь?

— Эффективность лечения во многом зависит от того, как быстро пациент обратится к врачу. Часто бывает так: человек стал хуже видеть одним глазом, появилась пелена или пятно, из-за которого хочется протереть глаз. Но когда смотрит двумя глазами, то никакого дискомфорта не ощущает. Поэтому решает, что к врачу пока не пойдет: мол, зрение само восстановится. И только когда оно ухудшается заметно, обращается к офтальмологу.

Если диагноз поставлен вовремя, то помочь можно. Сегодня есть эффективные препараты, которые при тромбозе вводятся внутрь глаза (интравитреальные инъекции). Они предотвращают рост новых сосудов на сетчатке и эффективно действуют при ее отеке.

— Почему опасно, когда на сетчатке появляются новые сосуды?

— Кровоизлияние может повториться, а значит, произойдет отслойка сетчатки. Ведь новые сосуды вместе с кровью превращаются в фиброзную ткань, которая тянет на себя сетчатку. Но еще более опасно возникновение вторичной глаукомы. Поэтому после курса инъекций назначаем пациенту капли для профилактики глаукомы и противовоспалительные. Также при тромбозе центральной вены сетчатки показано лазерное лечение.

*— Ирина из Киева. У моего отца (он живет под Киевом) обнаружили тромбоз вены левого глаза. Что это за заболевание? Какие обследования нужно пройти?

— Тромбоз возникает из-за того, что в центральной вене или ее веточке образуется кровяной сгусток — тромб. Он закупоривает сосуд и перекрывает отток крови. Из-за нарушения кровоснабжения в венах (а закупорка может случиться в любом участке) плазма выходит в сетчатку.

Причины тромбоза разные: гипертонический криз, нарушение ритма сердца, повышенная свертываемость крови (коагулопатия) и другие. Чтобы выяснить, почему возник тромбоз, пациенту необходимо обследовать сердце и сосуды. Кроме анализов крови, нужно сделать коагулограмму, электрокардиограмму, при необходимости — эхокардиографию (УЗИ сердца), провериться на сахарный диабет. Конечно, обязательна консультация кардиолога.

Также мы проводим современную диагностику глаза: исследуем сетчатку с помощью оптического когерентного томографа, проверяем сосуды глазного дна с введением контраста (флюоресцентная ангиография), чтобы увидеть участки протекания крови в сетчатку. Применяем новейшее исследование, которое называется ангио-ОКТ (оптическая когерентная томография сосудов сетчатки). При желании ваш отец может обратиться в Александровскую больницу. Я принимаю по пятницам в кабинете № 212 поликлиники (это четвертый корпус). Телефон кабинета: (044) 255−16−17.

ПРИЧИНЫ ТРОМБОЗА ВЕН СЕТЧАТКИ Гипертонический криз.

Нарушение ритма сердца.

Повышенная свертываемость крови.

Сахарный диабет.

Инфекции.

«Заменив хрусталик, не спешите сразу выписывать очки»

*— К вам обращается Ольга из Хмельницкого. Очень боюсь сосудистых заболеваний глаз: прочитала, что это угрожает слепотой. Как заподозрить нарушение?

— Бывает, что человек на приеме рассказывает: «Вижу только половину «картинки». Жалуется, что зрение резко пропадает, либо появляется пятно в глазу. Это симптомы грозного сосудистого заболевания — эмболии артериального русла глаза. Из-за того что перекрыт приток крови к сетчатке, ткани не получают питания, и развивается их омертвение (некроз). Если в ближайшие три — шесть часов артериальное русло не заработает, то человек может полностью ослепнуть. В случае, когда немедленно обращается к врачу, зрение можно спасти, расширив сосуды, — это восстановит кровоток.

У тех, кто получает помощь с опозданием, лишенная кровоснабжения сетчатка становится белой, как лист бумаги. Если начинаем активное лечение, расширяющее сосудистое русло, то кровоток активируется и образуются новые пути кровоснабжения за счет коллатералей, но прежнее артериальное русло восстановить очень трудно.

*— Алло! Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Валентина, 77 лет. Живу в Киеве. С возрастом обнаружили диабет, а недавно сказали, что у меня есть незрелая катаракта и диабетическая ретинопатия. Можно мне оперировать катаракту?

— Думаю, да. Вам нужно провести комбинированное вмешательство: заменить помутневший хрусталик, одновременно прооперировав сетчатку и стекловидное тело. Возможно, понадобится еще и лазерная коагуляция, чтобы предупредить отслойку сетчатки.

*— Это Людмила Федоровна из Днепропетровской области. Недавно мне заменили оба хрусталика. И теперь один глаз хорошо видит вдаль, а другой — вблизи. Вот этот второй глаз болит. Доктор говорит, что так бывает. Что делать?

— Сегодня часто ставят хрусталики, позволяющие хорошо видеть вдаль одним глазом и вблизи вторым. Если разница в диоптриях между глазами не больше двух, то дискомфорта быть не должно. Думаю, потребуется полгода-год, чтобы вы привыкли к новым хрусталикам.

— Можно мне выписать очки?

— Я скажу вам то, что всегда повторяю своим пациентам: «Не спешите сразу выписывать очки». Пусть пройдет хотя бы месяца три, чтобы глаз приспособился к хрусталику.

— Слышала, что есть универсальные хрусталики…

— Да, они называются мультифокальные. Но их нельзя ставить всем желающим. Такие хрусталики не показаны при сахарном диабете, ревматоидных заболеваниях, а также глазной патологии, связанной с макулярной областью сетчатки, зрительным нервом, роговицей. Если у человека нет таких проблем со здоровьем и у него обнаружили катаракту, то — пожалуйста.

*— Добрый день! Это Николай Трофимович из Николаева. Я принимаю препарат для лечения аденомы простаты. В инструкции прочитал, что возможны побочные эффекты со стороны зрения — его снижение, затуманивание. У меня с глазами действительно творится что-то неладное: они закисают, на слизистой появляются красноватые пятнышки. Что посоветуете?

— Думаю, это не связано с приемом лекарства. А бороться с хроническим конъюнктивитом помогут капли с антибиотиками. Обычно мы назначаем их на две недели, но лечиться нужно под наблюдением врача.

*— «ФАКТЫ»? Алексей из Черниговской области. У меня начали сильно краснеть и закисать глаза. Как лечиться?

— С чем связана ваша работа?

— Я работаю на продуктовом складе.

— Заочно трудно определить, что случилось. Скорее всего, вы занесли в глаза инфекцию грязными руками. Возможна аллергическая реакция на продукты. Нельзя исключить также сухость глаза, ведь на складе не самые благоприятные условия для его слизистой: холодно, сухо, сквозит. Советую вам все-таки показаться врачу, а пока можно закапывать в течение двух недель дезинфицирующие глазные капли. Затем еще неделю — капли, снимающие аллергию, увлажняющие слизистую.

— Можно промывать глаза отваром из ромашки?

— Да, только пользуйтесь стерильными салфетками.

*— Меня зовут Людмила. Живу в Полтаве. Хочу спросить, почему появляются «мушки» перед глазами? Я заметила их года два назад.

— Чаще всего из-за помутнения и уплотнения центральной зоны хрусталика. Это состояние обычно возникает с возрастом. Сами по себе темные плавающие точки никуда не исчезнут, более того — могут увеличиваться.

Еще одна причина «мушек» в том, что в стекловидном теле может плавать так называемая глыбка. Ее нельзя увидеть глазом, а только при специальном освещении, расширив зрачок.

Часто «мушки», а также «молнии», вспышки, «пружинки» появляются при остеохондрозе или другой патологии позвоночника. Из-за заболеваний позвоночного столба ухудшается кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва. Нередко черными плавающими точками проявляются проблемы с сосудами головного мозга. Нужно обратиться к врачу. А пока советую закапывать глаза витаминными каплями.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ «МУШКИ» Помутнение и уплотнение центральной зоны хрусталика.

Нарушения в стекловидном теле.

Остеохондроз или другая патология позвоночника.

Затрудненный кровоток в сосудах головного мозга.

«Для зрения хорошо играть в бадминтон или настольный теннис»

*— Наталия, киевлянка. Мне 58 лет, а первые очки надела еще в 42 года. Тогда я не жаловалась на зрение, но на работе всем, кто работал за компьютером, заказали специальные очки с напылением. Мне кажется, что с тех пор у меня и начала развиваться дальнозоркость. Сегодня зрение чуть больше плюс трех диоптрий, но очки для меня слабые. Какое обследование нужно пройти?

— Возможно, в 42 года вы просто не заметили скрытую дальнозоркость, которая обычно начинается после 35 лет. Вам нужно обратиться к врачу, чтобы проверить остроту зрения и обследоваться. При скрытой дальнозоркости, чтобы предупредить головную боль, усталость глаз, покраснение век, мы назначаем полную коррекцию зрения. Особенно важно правильно подобрать очки для близи. Если этого не сделать, могут воспаляться края век (хронический блефарит). Также важно регулярно проверять внутриглазное давление.

— Как часто?

— В вашем возрасте желательно раз в год. Врач еще проверит остроту зрения, осмотрит глазное дно.

*— Вас беспокоит Анна из Чернигова. Сейчас на каждом шагу рекламируются средства и приспособления, якобы улучшающие зрение. Хотелось бы знать, стоит ли тратиться, например, на массажер для глаз?

— Это противоречивый вопрос. Нужно четко знать, что у вас нет никаких противопоказаний для массажа глазного яблока. Например, массажеры для век показаны пациентам, страдающим хроническим блефаритом. А молодым людям, у которых есть близорукость, гораздо больше пользы принесет общий массаж, особенно с проработкой воротниковой зоны.

— Я сама и дочка-студентка много времени проводим за компьютером. Как снять усталость глаз?

— Для глаз, как и всего организма, полезно движение. Поработали час — встаньте, чтобы походить, размяться. Полезны плавание и другие виды спорта, которые укрепляют позвоночник и улучшают кровообращение в спине и шее, — например, специальная гимнастика или йога. Очень хорошо влияют на глаза активные игры, в которых нужно следить за воланом или мячом: настольный теннис, бадминтон, волейбол.

Если глаза устают, слизистая пересыхает, можно закапывать их увлажняющими каплями пять-шесть раз в день. Следует хорошо осветить рабочий стол. При недостаточном дневном освещении поставьте настольную лампу. Полезно время от времени принимать витамины А и Е, если нет противопоказаний. Эти витамины красоты, как их называют, способствуют увлажнению кожи и слизистой глаз.

ЧТОБЫ ГЛАЗА МЕНЬШЕ УСТАВАЛИ При сидячей работе каждый час вставайте минут на пять, чтобы размяться.

Работая за компьютером, отвлекитесь на пару минут, чтобы поводить глазами вправо-влево, вверх-вниз, «нарисовать» круг, квадрат, ромб и прямоугольник.

Полезно переводить взгляд с близкого предмета на отдаленный дом или дерево за окном.

Несколько раз в день закапывайте глаза специальными увлажняющими каплями.

Прямую линию провела Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»