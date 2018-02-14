Кабмин определился с финансированием ветеранских организаций
В среду, 14 февраля, Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы предоставления финансовой поддержки общественным объединениям ветеранов». Документом определено, что средства, предусмотренные в бюджете на финансовую поддержку всеукраинских общественных объединений ветеранов, мероприятий, связанных с посещением воинских захоронений, памятников, увековечением памяти погибших во время воен и военных конфликтов, распределяются по результатам проведенного конкурса и утверждаются Минсоцполитики.
«Если раньше финансировалась уставная деятельность объединений ветеранов, то это постановление создает новый механизм конкурсного отбора проектов в поддержку инициатив общественных организаций путем подачи соответствующих предложений, с тем чтобы финансировать их практическую деятельность в рамках действующего законодательства. Вместе с тем все мероприятия, которые будут финансироваться за средства государственного бюджета, будут проходить через общественную экспертизу», — заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Как сообщали fakty.ua, ранее обсуждалась возможность создания украинско-американской ассоциации ветеранов.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”