Кабмин определился с финансированием ветеранских организаций

В среду, 14 февраля, Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы предоставления финансовой поддержки общественным объединениям ветеранов». Документом определено, что средства, предусмотренные в бюджете на финансовую поддержку всеукраинских общественных объединений ветеранов, мероприятий, связанных с посещением воинских захоронений, памятников, увековечением памяти погибших во время воен и военных конфликтов, распределяются по результатам проведенного конкурса и утверждаются Минсоцполитики.

«Если раньше финансировалась уставная деятельность объединений ветеранов, то это постановление создает новый механизм конкурсного отбора проектов в поддержку инициатив общественных организаций путем подачи соответствующих предложений, с тем чтобы финансировать их практическую деятельность в рамках действующего законодательства. Вместе с тем все мероприятия, которые будут финансироваться за средства государственного бюджета, будут проходить через общественную экспертизу», — заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Как сообщали fakty.ua, ранее обсуждалась возможность создания украинско-американской ассоциации ветеранов.