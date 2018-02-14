"Очень тяжелый звонок": Сенцову впервые разрешили поговорить по телефону

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, удерживаемому в российской тюрьме, впервые разрешили поговорить по телефону. Сестра политзаключенного Наталья Каплан рассказала, что звонок был «очень тяжелым».

«Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: „Я жду другого“. Честно ему ответила, что пока ступор полный. Кивает на обмен пленными. Я снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается. Кажется, он этого до сих пор не понимает. Очень тяжелый звонок получился, хотя связь длилась всего три минуты», — рассказала Каплан.

Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному делу о подготовке терактов в аннексированном Крыму. Якобы украинский режиссер вместе с активистом Александром Кольченко собирались устроить два взрыва в Симферополе.