Диверсанты из Покровска готовили теракт по заданию российской ЧВК «Вагнер» (фото)

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Украины.

- Под процессуальным руководством прокуратуры области следователями СБУ завершено досудебное расследование по факту подготовки террористического акта, незаконного обращения с боеприпасами и взрывными устройствами в отношении двух жителей Донетчины, — рассказала «ФАКТАМ» исполняющая пресс-секретаря ведомства Елена Надеева. — Установлено, что двое безработных, ранее не судимых жителей Покровска, 26 и 34 лет, получили от представителей «министерства государственной безопасности ДНР» задание по подготовке теракта в Мариуполе. За это им обещали заплатить 5000 долларов США.

Обвиняемые приехали в город, где на арендованных квартирах тщательно готовились к выполнению задания. По указаниям куратора они собственноручно сконструировали радиоуправляемое взрывное устройство на основе двух противопехотных мин осколочного направленного действия — «МОН-50» с зарядом взрывчатого вещества по 700 граммов в каждой. Дальность разлета убойных осколков мины — до 80 метров, каждая имеет 485 поражающих осколочных элементов.

9 октября 2017 года злоумышленники были задержаны с поличным, когда пытались доставить взрывное устройство в район железнодорожного вокзала. Суд будет проходить в Мариуполе. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.



Организатор диверсионной группы — боевик российской частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Забудский. Известно, что этот спецназовец воевал под Дебальцево и затем был завербован «чекистами ДНР».

Как ранее сообщали fakty.ua, глава СБУ Василий Грицак заявил, что

взрыв планировался на железнодорожном вокзале во время отправления поезда на Киев.

Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области