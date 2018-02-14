Диверсанты из Покровска готовили теракт по заданию российской ЧВК «Вагнер» (фото)
Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Украины.
- Под процессуальным руководством прокуратуры области следователями СБУ завершено досудебное расследование по факту подготовки террористического акта, незаконного обращения с боеприпасами и взрывными устройствами в отношении двух жителей Донетчины, — рассказала «ФАКТАМ» исполняющая пресс-секретаря ведомства Елена Надеева. — Установлено, что двое безработных, ранее не судимых жителей Покровска, 26 и 34 лет, получили от представителей «министерства государственной безопасности ДНР» задание по подготовке теракта в Мариуполе. За это им обещали заплатить 5000 долларов США.
Обвиняемые приехали в город, где на арендованных квартирах тщательно готовились к выполнению задания. По указаниям куратора они собственноручно сконструировали радиоуправляемое взрывное устройство на основе двух противопехотных мин осколочного направленного действия — «МОН-50» с зарядом взрывчатого вещества по 700 граммов в каждой. Дальность разлета убойных осколков мины — до 80 метров, каждая имеет 485 поражающих осколочных элементов.
9 октября 2017 года злоумышленники были задержаны с поличным, когда пытались доставить взрывное устройство в район железнодорожного вокзала. Суд будет проходить в Мариуполе. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.
Организатор диверсионной группы — боевик российской частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Забудский. Известно, что этот спецназовец воевал под Дебальцево и затем был завербован «чекистами ДНР».
Как ранее сообщали fakty.ua, глава СБУ Василий Грицак заявил, что
взрыв планировался на железнодорожном вокзале во время отправления поезда на Киев.
Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области
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