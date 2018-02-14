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Бабченко о погибших в Сирии россиянах: "Вы - информационный мусор"

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

14.02.2018 15:12 271

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Российский журналист прокомментировал гибель соотечественников.

«Ну, вот сидит какая-то тупая баба (речь об интервью с супругой уральского бойца ЧВК „Вагнер“, погибшего в Сирии. — Авт.), у которой мужа закопали в Сирии, а она все думала, что он домики строит, показывает на смартфоне заставку видеоигры как доказательство разбора своего тупого мужа на запчасти, пускает слезливые сопли к Путину, а ты сидишь, смотришь на эту дуру, и… Ну, собственно, а что „и“? Да ничего. В очередной раз убеждаешься в гегемонии инфантилизма и идиотии в этой стране, и всё», — написал журналист в «Фейсбуке».

«Они так же и год назад сопли пускали, и два, и пять, и десять, и восемнадцать. И еще через восемнадцать будут также пускать. „Установлено имя седьмого погибшего в Сирии“. Да и хер с ним. Их имена устанавливались и в Пальмире, и в Алеппо, и заблудившиеся под Иловайском, и в Грузии, и где только не. Хоть одного кто помнит? Помер максим, да и черт с ним. До балды, как их там звали, чего там их жены думают, какие сопли их мамы пускают… Информационный мусор. Вы теперь просто информационный мусор, мои дорогие духовные друзья. Еще нарожаете. Все по заветам», — с горечью констатировал Бабченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что обнародованы имена российских наемников, уничтоженных американцами в Сирии.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

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