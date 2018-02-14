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мусоропровод

В новых многоэтажках не будет обязательных мусоропроводов, - Минстрой

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 15:10 122

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Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ решило обновить государственные строительные нормы и изъять пункт об обязательном мусоропроводе в многоэтажных домах. Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

«Сегодня в мусоропроводы выбрасывается все, что угодно, чистка проводится нерегулярно, от этого постоянный ужасный запах и грязь. Мы предлагаем пересмотреть эту устаревшую норму. В Европе уже давно отказались от нее, в большинстве стран она запрещена. В противоположность этому успешно действует раздельный сбор мусора», — отмечает замминистра.

По словам представителя Минстроя, пока в домах функционируют мусоропроводы, в Украине не будет ответственного отношения к отходам и система сортировки мусора не заработает.

Напомним, с 1 января 2018 года вступил в силу закон «Об отходах», которым запрещается захоронение непереработанных или необработанных бытовых отходов.

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