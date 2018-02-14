Под Киевом отец-изувер до смерти «успокоил» свою полуторагодовалую дочь

В ночь на 14 февраля в полицию Белой Церкви (Киевская область) позвонила взволнованная женщина и сообщила, что ее 26-летний муж вместе с маленькой дочерью (1 год и 8 месяцев) закрылся в квартире девятиэтажки по улице Комсомольской. При этом она добавила, что из-под дверей квартиры слышен запах дыма.

«На место случившегося выехали не только правоохранители, но и спасатели, которые деблокировали двери. Войдя в помещение, полицейские увидели жуткую картину: бездыханное тело маленького ребенка, рядом с которым находился его отец. Мужчина был в неадекватном состоянии, возможно, под воздействием наркотиков. Что именно он употреблял, еще предстоит выяснить экспертам. Во время общения с одурманенным отцом правоохранителям удалось разобрать лишь то, что детский плач сильно его раздражал. Как именно изверг „успокаивал“ дочь, еще предстоит установить судмедэкспертам», — рассказал «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Киевского областного главка Нацполиции Украины Николай Жукович.

Известно, что задержанный отец ранее уже был судим за кражи и употреблял наркотики. Видимо, находясь под воздействием дурмана, мужчина позволял себе поднять руку не только на жену, но и на маленького ребенка. Накануне случившегося между супругами произошла очередная ссора, из-за которой муж и не пускал супругу домой. Установить, сама ли женщина вышла из квартиры или ее выгнал муж, пока не удалось. Мать была в шоковом состоянии и внятно объяснить это не могла.

«Сейчас отец находится в изоляторе временного содержания. По данному факту начато уголовное производство с квалификацией „Покушение на убийство“. Однако после выводов экспертов квалификация может быть изменена», — добавил спикер полиции Киевщины.

Как ранее сообщали fakty.ua, в Николаеве суд отправил домой мать-детоубийцу, нанесшую младенцу 22 удара ножницами.