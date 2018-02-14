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Жебривский сообщил о восстановлении энергообеспечения Марьинки

Жебривский сообщил о восстановлении энергоснабжения Марьинки

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 15:34 35

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Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Марьинке, жители которой почти две недели сидели без света, восстановлено энергообеспечение.

«Триста абонентов, которые почти две недели были без электрики, наконец-то получили дома свет. Напомню, что 5 февраля во время обстрела со стороны рашистских оккупантов околиц Марьинки были повреждены линии электропередач и трансформаторная подстанция. Аварийные бригады не могли начать работы, поскольку местность простреливается, а орки не подтверждали установление режима тишины. При посредничестве ОБСЕ гарантии безопасности были получены, электрики взялись за восстановление поврежденного оборудования и за полдня управились с работой. Благодарю их за оперативную и качественную работу», — сообщил Павел Жебривский.

Как сообщали fakty.ua, чтобы обеспечить безопасность рабочих, около 100 жителей Марьинки выстроились в живую цепь на самой линии фронта.

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