Жебривский сообщил о восстановлении энергоснабжения Марьинки
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Марьинке, жители которой почти две недели сидели без света, восстановлено энергообеспечение.
«Триста абонентов, которые почти две недели были без электрики, наконец-то получили дома свет. Напомню, что 5 февраля во время обстрела со стороны рашистских оккупантов околиц Марьинки были повреждены линии электропередач и трансформаторная подстанция. Аварийные бригады не могли начать работы, поскольку местность простреливается, а орки не подтверждали установление режима тишины. При посредничестве ОБСЕ гарантии безопасности были получены, электрики взялись за восстановление поврежденного оборудования и за полдня управились с работой. Благодарю их за оперативную и качественную работу», — сообщил Павел Жебривский.
Как сообщали fakty.ua, чтобы обеспечить безопасность рабочих, около 100 жителей Марьинки выстроились в живую цепь на самой линии фронта.
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