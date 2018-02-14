В Кабмине подсчитали, сколько денег нужно украинцам, чтобы не ездить на заработки

Средней заработной платы по Украине в размере 10 тыс. грн будет достаточно, чтобы вернуть на Родину украинских гастарбайтеров. И такой уровень зарплат, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, будет достигнут уже в этом году.

«В этом году мы ожидаем, что средняя зарплата будет не менее 10 тыс. грн. Мы надеемся, что это позволит вернуть украинцев в Украину. Как только мы дадим ощущение безопасности и уверенности, украинцы начнут возвращаться. Наша задача вернуть украинцев в Украину, чтобы они не искали по миру лучшей доли. Но сделать за год это будет очень трудно, даже невозможно, ведь украинцы десятки лет выезжали из страны», — сказал глава правительства.

Напомним, по данным демографов, к 2050 году население Украины сократится на 18% — до 36,42 млн человек. Более того, как указывается в анализе аналитического центра Atlantic Council, поток украинцев, переезжающих в Центральную и Восточную Европу, создает серьезные проблемы для Украины, усугубляя демографический спад.