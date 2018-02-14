В вузах вводят особые условия для абитуриентов из Крыма

В Министерстве образования определились, как в этом году смогут поступать в украинские вузы абитуриенты из Крыма. Для того чтобы крымчане могли получить образование, планируется создать центры «Крым — Украина» на базе 35 вузов.

«Если у них нет украинского документа об образовании и они не смогли сдать внешнее независимое оценивание, то как и в 2016 и 2017 годах, у нас будут работать образовательные центры «Крым — Украина», — рассказала на брифинге министр Лилия Гриневич. Центры будут работать в Днепре, Запорожье, Львове, Киеве, Николаеве, Харькове, Херсоне, Одессе.

«В центрах абитуриенты должны будут заполнить образовательную декларацию о том, что они вообще учили. Мы посмотрим на соразмерность курсов. У них (абитуриентов) будут дополнительные экзамены, которые можно будет сдавать в течение трех месяцев, чтобы получить наш документ о среднем образовании, Кроме этого, для поступления в вуз им понадобится сдать экзамен по украинскому языку, по истории Украины, профильный экзамен, определенный в зависимости от специальности, на которую поступают», — уточнила министр.

Напомним, в украинские вузы в 2017 году поступили более тысячи абитуриентов с неподконтрольных Украине территорий и более 150 человек из Крыма.