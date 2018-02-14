Бывшему милиционеру дали 13 лет за заказное убийство владельца популярной сети кофеен

В Святошинском районном суде Киева огласили приговор — 13 лет лишения свободы — бывшему милиционеру, которого обвинили в заказном убийстве известного мукачевского бизнесмена — владельца сети кофеен Time. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в прокуратуре Закарпатской области:

«Это преступление произошло еще в 2014 году. Не сойдясь с мужем в вопросе воспитания детей, супруга бизнесмена не нашла ничего лучшего, как заказать его убийство. О своих планах женщина рассказала родственнику. Тот не долго думая согласился совершить убийство. Но привлек к делу еще одного соучастника — бывшего милиционера. Мол, у него и подготовка хорошая, и с оружием умеет обращаться.

Бизнесмен в это время жил с пятилетней дочкой в Мукачево. Бывший сотрудник милиции за несколько дней смог узнать все о привычках своей будущей жертвы. Он знал, что мужчина вечером не закрывает дом. Поэтому в назначенный час убийца с сообщником проникли во двор. Сообщник остался следить за обстановкой, а бывший милиционер зашел в дом и дважды выстрелил в бизнесмена.

Оба соучастника преступления знали, что в это время в соседней комнате находится 5-летняя дочка их жертвы. К счастью, ребенка они не тронули. Девочку и тело ее отца утром обнаружила адвокат бизнесмена. Как оказалось, ребенок понял, что папу убили. Когда девочку нашли, она тряслась от страха и все время спрашивала: «А меня не убьют?»

Одного из участников убийства — бывшего милиционера — задержали через три года. А вот его сообщник пока находится в бегах", — заявили в прокуратуре Закарпатской области.

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