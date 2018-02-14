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дорожная полиция

Проверки на дорогах

Дорожная полиция Украины будет работать даже в Крыму

Максим ЗАДОРОЖНЫЙ, специально для «ФАКТОВ»

14.02.2018 16:15 166

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С начала февраля дорожная полиция Украины существенно расширила географию своей работы — теперь нести патрулирование начали еще на 11 автодорогах международного, национального и регионального значения (карту с новыми маршрутами патрулирования можно посмотреть на нашем сайте fakty.ua). Более того, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, отечественные полицейские будут работать даже в Крыму. Всего же до конца года под надзор полицейских попадет около 9 тысяч километров дорог.

На патрулирование украинских дорог вышли дополнительные 130 экипажей дорожной полиции, а до конца года трассы и магистрали будут контролировать уже 324 экипажа, что в четыре раза больше, чем это было до сих пор, сообщил Арсен Аваков во время ежегодной коллегии МВД.

«Сейчас в наших учебных центрах 2600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4000 километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года — до 324 нарядов», — цитирует министра внутренних дел Арсена Авакова пресс-служба МВД.

Кроме того, по словам министра, в 2018 году к выполнению обязанностей приступит крымское подразделение дорожной полиции. Правда, эти патрули пока не будут работать на полуострове. Им поручат выполнение заданий на других участках материковой части Украины. А к обязанностям в Крыму они приступят после того, как полуостров вернется под контроль украинских властей. «Да, у нас будут работать такие подразделения, не нужно удивляться! Они будут работать на разных участках, пока полуостров не будет освобожден от оккупантов, а затем дорожные полицейские перейдут на работу туда», — уточнил министр.

Напомним, впервые дорожная полиция появилась в Украине в июне прошлого года. Тогда на дороги вышли 20 экипажей, которые направили на патрулирование автотрасс Киев — Харьков, Киев — Зборов, Луцк — Ковель и Ягодин — Сарны. Главной задачей этого подразделения является контроль за соблюдением ПДД водителями. Кроме того, полицейские реагируют и на сообщения о других правонарушениях по маршруту их патрулирования. Благодаря этому обеспечивается весь комплекс мер по наведению порядка на вверенном им участке дорог. В отличие от бывших «гаишников», сотрудники дорожной полиции не устраивают засад в кустах на нарушителей — 90 процентов времени они находятся в постоянном движении на патрульных автомобилях. Хотя для их нужд также обустроили некоторые бывшие стационарные посты ГАИ.

Важно отметить, что у сотрудников дорожной полиции нет каких-то дополнительных оснований для остановки водителей — они руководствуются теми же поводами, что и обычные патрульные полицейские. Все они оговорены статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции» (см. табл.). Дорожная полиция ловит лихачей, превышающих разрешенную скорость движения, хотя на сегодняшний день в арсенале полиции нет сертифицированных в Украине измерительных приборов, допущенных для проведения контроля за соблюдением скоростных лимитов автомобилистами. При этом известно, что львиная доля дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на загородных автодорогах, возникает из-за превышения водителями разрешенной скорости. Из этого можно сделать вывод: дорожные полицейские никак не влияют на основную причину ДТП на украинских магистралях.

9 поводов для остановки транспортного средства патрульной полицией

  1. если водитель нарушил Правила дорожного движения
  2. если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства
  3. если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения
  4. если транспортное средство находится в розыске
  5. если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть
  6. если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП
  7. если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения
  8. если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения
  9. нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств

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