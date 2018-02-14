Дорожная полиция Украины будет работать даже в Крыму

С начала февраля дорожная полиция Украины существенно расширила географию своей работы — теперь нести патрулирование начали еще на 11 автодорогах международного, национального и регионального значения (карту с новыми маршрутами патрулирования можно посмотреть на нашем сайте fakty.ua). Более того, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, отечественные полицейские будут работать даже в Крыму. Всего же до конца года под надзор полицейских попадет около 9 тысяч километров дорог. На патрулирование украинских дорог вышли дополнительные 130 экипажей дорожной полиции, а до конца года трассы и магистрали будут контролировать уже 324 экипажа, что в четыре раза больше, чем это было до сих пор, сообщил Арсен Аваков во время ежегодной коллегии МВД. «Сейчас в наших учебных центрах 2600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4000 километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года — до 324 нарядов», — цитирует министра внутренних дел Арсена Авакова пресс-служба МВД.

Кроме того, по словам министра, в 2018 году к выполнению обязанностей приступит крымское подразделение дорожной полиции. Правда, эти патрули пока не будут работать на полуострове. Им поручат выполнение заданий на других участках материковой части Украины. А к обязанностям в Крыму они приступят после того, как полуостров вернется под контроль украинских властей. «Да, у нас будут работать такие подразделения, не нужно удивляться! Они будут работать на разных участках, пока полуостров не будет освобожден от оккупантов, а затем дорожные полицейские перейдут на работу туда», — уточнил министр.

Напомним, впервые дорожная полиция появилась в Украине в июне прошлого года. Тогда на дороги вышли 20 экипажей, которые направили на патрулирование автотрасс Киев — Харьков, Киев — Зборов, Луцк — Ковель и Ягодин — Сарны. Главной задачей этого подразделения является контроль за соблюдением ПДД водителями. Кроме того, полицейские реагируют и на сообщения о других правонарушениях по маршруту их патрулирования. Благодаря этому обеспечивается весь комплекс мер по наведению порядка на вверенном им участке дорог. В отличие от бывших «гаишников», сотрудники дорожной полиции не устраивают засад в кустах на нарушителей — 90 процентов времени они находятся в постоянном движении на патрульных автомобилях. Хотя для их нужд также обустроили некоторые бывшие стационарные посты ГАИ.

Важно отметить, что у сотрудников дорожной полиции нет каких-то дополнительных оснований для остановки водителей — они руководствуются теми же поводами, что и обычные патрульные полицейские. Все они оговорены статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции» (см. табл.). Дорожная полиция ловит лихачей, превышающих разрешенную скорость движения, хотя на сегодняшний день в арсенале полиции нет сертифицированных в Украине измерительных приборов, допущенных для проведения контроля за соблюдением скоростных лимитов автомобилистами. При этом известно, что львиная доля дорожно-транспортных происшествий, которые происходят на загородных автодорогах, возникает из-за превышения водителями разрешенной скорости. Из этого можно сделать вывод: дорожные полицейские никак не влияют на основную причину ДТП на украинских магистралях.