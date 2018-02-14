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метро

Ради президентских мероприятий в Киеве закроют станцию метро

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 16:30 145

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Завтра, 15 февраля, в Киеве с самого утра будет закрыта станция метро «Майдан Незалежности». Связано это с проведением мероприятий с участием президента Украины в центре города.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, станция возобновит работу после окончания официальных мероприятий. Пересадка и станция «Крещатик» будут функционировать в обычном режиме. Мероприятия в городе связаны с 29-й годовщиной выведения войск из Афганистана.

Напомним, сегодня, 14 февраля, президент участвовал в церемонии в Центральном доме офицеров в Киеве. Собрание было посвящено Дню участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.

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