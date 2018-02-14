В Украине спортивным оружием смогут пользоваться только спортсмены - закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон Украины „О физической культуре и спорте“ (относительно уточнения некоторых положений)».

Данный документ Верховная Рада Украины приняла 18 января. Новыми нормами определяется, что спортивное оружие — это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное (охолощенное) и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей при проведении спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине.

Исходя из данного обозначения, законом закреплено, что приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта, которые развивают виды спорта, признанные в Украине, правила соревнований которых предусматривают использование спортсменами огнестрельного (кроме боевого) или пневматического, стрелкового, выхолощенного (охолощенного) и холодного оружия.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров на заседании 14 февраля утвердил порядок применения оружия и боевой техники в районе проведения АТО в мирное время.