Всех жителей Нидерландов после смерти пустят на органы

В Нидерландах приняли новый закон, вызвавший горячие споры в обществе. Все граждане старше 18 лет будут внесены в реестр добровольных доноров внутренних органов. Этого не произойдет лишь в том случае, если они не напишут официальный отказ. Об этом сообщает Dutchnews.nl.

Законопроект одобрила верхняя палата нидерландского парламента. 38 сенаторов проголосовали за, 36 — против.

Всем голландцам, которые еще не занесены в списки доноров, будет направлено письмо. В нем у граждан поинтересуются, согласны ли они передать свои органы государству после смерти. У них будут варианты ответа — «да», «нет» и «это решат мои родственники». Если адресат не ответит, спустя шесть недель уведомление пришлют повторно. Если же без ответа останутся оба письма, гражданина автоматически внесут в реестр. Правда, отказаться можно будет и позже.

Закон вступит в силу с июля 2020 года. Аналогичное законодательство уже действует в Испании, Франции и Бельгии.

В Нидерландах давно наблюдается нехватка донорских органов. Так, за первую половину 2016 года, не дождавшись своей очереди на трансплантацию, в больницах умерли 57 пациентов.