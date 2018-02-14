Общество венгерской культуры в Ужгороде подожгли симпатики Путина из ЕС, - Москаль

Правоохранительные органы установили лиц, которые в ночь на 4 февраля попытались поджечь офис «Общества венгерской культуры Закарпатья», расположенный недалеко от Генерального консульства Венгрии в Ужгороде. Об этом заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль на встрече с венгерскими дипломатами и представителями общества.

«Преступники — иностранцы. Это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу скажу, что они не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых „ЛНР“ и „ДНР“, они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова», — заявил Геннадий Москаль

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали этих людей, изучив записи камер видеонаблюдения, и установили, с помощью каких мобильных телефонов они координировали свои действия, в котором хостеле проживали, где покупали горючее для поджога и когда пересекли границу с Украиной. «Нам известны их фамилии, адреса и паспортные данные», — подчеркнул Геннадий Москаль.

Спецслужбы установили, что двое иностранцев приехали на Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска «Ужгород» на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса общества: в час ночи (при этом один из преступников снимал поджог на смартфон, очевидно, для отчета) и после четырех часов ночи. Утром онивыехали из Украины через тот же пункт пропуска.

«Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены», — отметил глава областной госадминистрации и добавил: «Таким образом констатируем, что расшатать ситуацию на межэтнической почве в Закарпатье пыталась третья сторона, которая действует явно в интересах России».

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