Путин понимает, что он проиграл в Украине, - российский оппозиционер Гозман

Президент России Владимир Путин понимает, что ему не удалось достичь победы в Украине. Об этом в эфире телеканала 112 заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

«Это все не получилось. Впереди только эта бесконечная, бессмысленная и никогда не приведущая к победе война. Это для Путина совершенно очевидно. Он ищет какой-то выход. Может быть, они договариваются о миссии миротворцев. Это было бы решением проблемы. Ведь, на самом деле, после того как контроль над границей перейдет Украине, все эти захарченки сдуются, как шарики. И исчезнут. Это совершенно понятно», — уверен политик.

Гозман полагает, что Путин во время недавнего телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко говорил именно об этом.

По мнению политика, Путин изначально планировал создать непризнанное государство на всем юго-востоке Украины, а не только на части Донецкой и Луганской областей, как это есть сейчас. Гозман допускает, что Путин планировал даже аннексировать весь юго-восток, как он это сделал с Крымом.