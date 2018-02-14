В Киеве неадекватный африканец рисовал собственной кровью кресты на стенах домов и автомобилях (фото)

Появившиеся сегодня, 14 февраля, кресты, нарисованные кровью на стенах домов и машинах, немного напугали киевлян. Как оказалось, необычные рисунки оставил 38-летний африканец, который снимал посуточно квартиру неподалеку от столичного железнодорожного вокзала.



«Полицию вызвала хозяйка квартиры, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер управления Нацполиции в Соломенском районе Марьяна Брацюк. — Она рассказала, что утром пришла за оплатой к своему квартиранту, но тот неожиданно повел себя неадекватно, набросился на женщину, отобрал у нее мобильный телефон и заперся в квартире.

Когда приехали оперативники, мужчина разбил окно и выпрыгнул вниз с третьего этажа. После чего порезал вены битым стеклом и начал рисовать кровью кресты на стенах домов и автомобилях.

Разбушевавшегося африканца удалось задержать и отправить в больницу на «скорой». Что с ним — пока не известно. В настоящее время решается вопрос о квалификации этого происшествия".

По одной из версий, мужчина мог находиться под действием психотропных препаратов. Соседи говорят, что ночью он вызывал на съемную квартиру женщин легкого поведения, но ему не понравилось обслуживание и тогда он начал крушить квартиру. По неофициальной информации, одной из приехавших по вызову девушек он разбил голову. Свидетели утверждают, что квартира была вся залита кровью.

Как сообщали fakty.ua, в январе в Арцизском районе Одесской области неадекватный 68-летний местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по аварийной бригаде, которая прибыла восстанавливать электроснабжение в обесточенном стихией селе.

Фото Романа Петушкова/informator.news