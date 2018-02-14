Координатор ОБСЕ Фриш тайно встречался с Сурковым, - Ирина Геращенко

«Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ», — так прокомментировала переговоры в Минске в среду, 14 февраля, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, от представителей отдельных регионов Луганской и Донецкой областей до сих пор нет внятных ответов на предложения Украины по спискам заложников. «Зато ОРДЛО пытается привязать освобождение заложников к вопросу амнистии (старая их тактика связывать два разных вопроса). Украинская сторона еще раз повторила готовность к продолжению процесса освобождения, мы также готовы передать РФ осужденных за преступления перед Украиной российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля. Готовы к компромиссу ради скорейшего освобождения и, несмотря на все препоны, работаем над этим», — добавила Ирина Геращенко

Она также сообщила, что во время заседания гуманитарной подгруппы представители ОРДЛО попытались в некорректной форме вспомнить события Революции достоинства и перейти к личным угрозам. «Конечно, я это решительно остановила, мы не позволим никому унижать память Героев Небесной сотни и истории Украины. Также на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона выразила непонимание, что координатор ОБСЕ Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина Владиславом Сурковым и не проинформировал ТКК ни о самом факте встречи, ни о ее результатах. А перед этим он отказался посетить в Старобельском СИЗО российского „потеряшку“ Агеева. Мол, это было бы политическое посещение. Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина — РФ — ОБСЕ», — добавила вице-спикер.

Как сообщали fakty.ua, Россия в Минске не захотела сотрудничать в поиске пропавших без вести.