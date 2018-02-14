В Одессе детям без прививок от кори разрешили идти в школу

С 15 февраля все дети Одессы снова смогут посещать школы и детские сады — комиссия горсовета сняла запрет на посещение детских учреждений для тех, кому не сделали прививки от кори.

Как сообщила депутат Одесского городского совета Лилия Леонидова, такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета мэрии.

Решение обосновано улучшением ситуации, связанной с заболеваемостью детей корью.

Как сообщали fakty.ua, заболеваемость корью в Украине пошла на спад.