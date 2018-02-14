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Труханов

«Дело Труханова» 15 февраля будет рассматривать Соломенский суд Киева

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

14.02.2018 20:09 228

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Соломенский районный суд Киева получил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) относительно избрания меры пресечения для фигурантов по делу одесской мэрии. Об этом сообщила пресс-секретарь названного суда Яна Квитченко. По ее словам, в результате автоматизированного распределения определен следственный судья Максим Вишняк, который будет рассматривать материалы, касающиеся Геннадия Труханова.

Время судебного заседания должен назначить следственный судья.

«Ходатайство забрала сторона обвинения, и поехали с данным ходатайством к следственному судье. Как только у судьи будут все материалы этого производства, он назначит дело к слушанию», — сказала Квитченко.

Она также сообщила, что имеется ходатайство САП в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

«Оно распределено нашему судье — Сергиенко, дата и время слушания тоже пока не назначены», — сказала пресс-секретарь.

Как стало известно «ФАКТАМ», меру пресечения Геннадию Труханову суд будет определять завтра, 15 февраля. Сегодня такую меру определят двум руководителям коммунальных предприятий Одесского городского совета.

Напомним, что Геннадия Труханова подозревают в махинациях с бюджетными средствами на сумму 185 млн грн. Утром 14 февраля он был задержан в аэропорту «Борисполь». Задержали также его заместителя Павла Вугельмана.

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