«Дело Труханова» 15 февраля будет рассматривать Соломенский суд Киева

Соломенский районный суд Киева получил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) относительно избрания меры пресечения для фигурантов по делу одесской мэрии. Об этом сообщила пресс-секретарь названного суда Яна Квитченко. По ее словам, в результате автоматизированного распределения определен следственный судья Максим Вишняк, который будет рассматривать материалы, касающиеся Геннадия Труханова.

Время судебного заседания должен назначить следственный судья.

«Ходатайство забрала сторона обвинения, и поехали с данным ходатайством к следственному судье. Как только у судьи будут все материалы этого производства, он назначит дело к слушанию», — сказала Квитченко.

Она также сообщила, что имеется ходатайство САП в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

«Оно распределено нашему судье — Сергиенко, дата и время слушания тоже пока не назначены», — сказала пресс-секретарь.

Как стало известно «ФАКТАМ», меру пресечения Геннадию Труханову суд будет определять завтра, 15 февраля. Сегодня такую меру определят двум руководителям коммунальных предприятий Одесского городского совета.

Напомним, что Геннадия Труханова подозревают в махинациях с бюджетными средствами на сумму 185 млн грн. Утром 14 февраля он был задержан в аэропорту «Борисполь». Задержали также его заместителя Павла Вугельмана.