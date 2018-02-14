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В Киевском метрополитене уточнили режим работы 15 февраля

В Киевском метрополитене уточнили режим работы 15 февраля

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 20:20 218

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В столичном метрополитене решили, что не будут временно закрывать на вход и выход станцию «Майдан Незалежности» — станция будет работать в обычном режиме.

Ранее планировалось, что станция не будет работать в связи с мероприятиями в центре столицы, в которых должен принимать участие президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщали fakty.ua, работу станции 15 февраля обещали возобновить после окончания официальных мероприятий.

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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

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