В Киевском метрополитене уточнили режим работы 15 февраля

В столичном метрополитене решили, что не будут временно закрывать на вход и выход станцию «Майдан Незалежности» — станция будет работать в обычном режиме.

Ранее планировалось, что станция не будет работать в связи с мероприятиями в центре столицы, в которых должен принимать участие президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщали fakty.ua, работу станции 15 февраля обещали возобновить после окончания официальных мероприятий.