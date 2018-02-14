«Калашников» потерял вход на 70-90 процентов мирового рынка гражданского оружия

Введенные против российского акционерного общества «Концерн «Калашников» санкции закрыли для предприятия вход на 70−90% мирового рынка гражданского оружия.

«Секторальные санкции, введенные в 2014 году со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и пр., оказали негативное влияние на предприятие», — цитирует отчет АО за четвертый квартал 2017 года «Интерфакс-Украина». При этом подчеркивается, что в ближайшие 5−7 лет вероятность снятия санкций минимальна.

«Произведено отключение предприятия от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, затруднившее оплату поставок на экспорт спортивно-охотничьего оружия», — говорится в документе. Также сообщается, что снижение курса рубля негативно отразилось на реализации проектов технического перевооружения ключевых бизнес-направлений концерна за счет роста стоимости импортного оборудования в рублевом исчислении и заемных средств.

В «Калашникове» уточнили, что при производстве продукции используются покупные комплектующие изделия, имеющие в своем составе импортные компоненты. «Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, ПКИ, инструмента, пр., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют», — говорится в документе.

Как сообщали fakty.ua, в Кабмине подготовили новые ограничения для российских товаров.