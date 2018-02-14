﻿

USD 26.70
RSS
«Калашников» потерял вход на 70-90 процентов мирового рынка гражданского оружия

«Калашников» потерял вход на 70-90 процентов мирового рынка гражданского оружия

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 20:38 269

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Введенные против российского акционерного общества «Концерн «Калашников» санкции закрыли для предприятия вход на 70−90% мирового рынка гражданского оружия.

«Секторальные санкции, введенные в 2014 году со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и пр., оказали негативное влияние на предприятие», — цитирует отчет АО за четвертый квартал 2017 года «Интерфакс-Украина». При этом подчеркивается, что в ближайшие 5−7 лет вероятность снятия санкций минимальна.

«Произведено отключение предприятия от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, затруднившее оплату поставок на экспорт спортивно-охотничьего оружия», — говорится в документе. Также сообщается, что снижение курса рубля негативно отразилось на реализации проектов технического перевооружения ключевых бизнес-направлений концерна за счет роста стоимости импортного оборудования в рублевом исчислении и заемных средств.

В «Калашникове» уточнили, что при производстве продукции используются покупные комплектующие изделия, имеющие в своем составе импортные компоненты. «Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, ПКИ, инструмента, пр., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют», — говорится в документе.

Как сообщали fakty.ua, в Кабмине подготовили новые ограничения для российских товаров.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины