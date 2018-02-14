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Украинские теннисистки вышли во второй круг парного разряда

Украинские теннисистки вышли во второй круг парного разряда турнира в Катаре

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 21:35 76

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В среду, 14 февраля, на турнире серии Premier 5 в Катаре состоялись три матча парного разряда с участием украинок.

Первой на корты Международного теннисного и сквош-комплекса Халифа вышла Людмила Киченок в паре с Моник Адамчак. Украинско-автралийский дуэт в трех сетах одолел пару Пэн Шуай / Се Шувэй, сообщает tennis.sport.ua.

Ольга Савчук играла матч второго раунда и была близка к тому, чтобы в дуэте с Павлюченковой обыграть одну из самых сильных пар планеты — россиянок Макарову и Веснину. К сожалению, первые сеянные на турнире смогли переломить ход поединка, проиграв первый сет и уступая 1:5 во второй партии.

В третьем матче в составе обеих команд было по украинке. Катерина Бондаренко в дуэте с сербкой Крунич также в трех сетах обыграла Надежду Киченок в паре с Родионовой.

Как сообщали fakty.ua, третья ракетка мира украинка Свитолина успешно стартовала на крупном турнире в Дохе.

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