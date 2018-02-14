В Минфине США объяснили, почему еще нет санкций против фигурантов «Кремлевского доклада»

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин выступил на слушаниях комитета по финансам американского Сената.

«Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется», — заявил Мнучин, сообщает Цензор. нет.

Сенатор Бен Кардин поинтересовался у главы ведомства, почему санкции до сих пор не введены: «Это посылает четкий сигнал мистеру Путину, что он может продолжать так себя вести, не боясь последствий. Можете объяснить, как вы намерены исполнять закон?»

На это министр заявил, что его ведомство привержено исполнить закон. Он сказал, что полномочия по санкциям против российской разведки и оборонного сектора делегированы Госдепу США, Минфин занимается «олигархами» и «государственными лидерами». Подготовка «кремлевского доклада» — только первый этап, подчеркнул Мнучин.

В ответ на это сенатор обратил внимание на то, что открытая часть этого доклада получилась копией списка миллиардеров Forbes. «Я вижу это как сигнал России, будто мы не собираемся принимать шаги против коррумпированного режима и олигархов», — сказал Кардин.

«Нет, сенатор, это абсолютно не так. Я могу вас заверить, что… Еще раз, я встретился этим утром с нашей внутренней группой и с представителями разведки, мы активно работаем над российскими санкциями, которые станут следствием открытой части доклада, и я буду встречаться с банковским комитетом, проведу им засекреченный брифинг, буду рад и вам такой дать», — ответил министр.

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