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Во Флориде неизвестный устроил бойню в средней школе

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

14.02.2018 22:55 196

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В среду, 14 февраля, во Флориде не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в средней школе в Паркленде. Местный шериф сообщает, что подозреваемый находится на свободе и по-прежнему опасен.

Средняя школа им. Марджори Стоунмен Дуглас временно закрыта. Жителям Паркленда настоятельно рекомендовано не появляться в районе ее расположения. Ученикам и учителям, которые остаются в школе, велено забаррикадироваться в классах и ждать специального разрешения полиции на то, чтобы покинуть помещения.

В целях предосторожности прекращены занятия в находящейся неподалеку другой школе. Родители спешно забрали оттуда детей.

Подробности пока не известны. Также не сообщается, кто устроил стрельбу.

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