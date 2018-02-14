Во Флориде неизвестный устроил бойню в средней школе

В среду, 14 февраля, во Флориде не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в средней школе в Паркленде. Местный шериф сообщает, что подозреваемый находится на свободе и по-прежнему опасен.

Средняя школа им. Марджори Стоунмен Дуглас временно закрыта. Жителям Паркленда настоятельно рекомендовано не появляться в районе ее расположения. Ученикам и учителям, которые остаются в школе, велено забаррикадироваться в классах и ждать специального разрешения полиции на то, чтобы покинуть помещения.

В целях предосторожности прекращены занятия в находящейся неподалеку другой школе. Родители спешно забрали оттуда детей.

Подробности пока не известны. Также не сообщается, кто устроил стрельбу.