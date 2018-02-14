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Наводнение в Боливии

Наводнение в Боливии: шестеро погибших, несколько тысяч пострадавших

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 23:39 84

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Министр обороны Боливии Хавьер Забалету заявил о том, что в стране из-за наводнения, вызванного сильными дождями, пострадали 9600 семей, а шесть человек погибли. Его слова приводит ресурс Floodlist.

Забалету отметил, что эти цифры могут возрасти, поскольку уровень воды в департаменте Бени на севере Боливии повышается. Сейчас в 14 муниципалитетах страны объявили стихийное бедствие.

Сообщается, что на прошлой неделе проливной дождь в департаменте Кочабамба вызвал опустошение в муниципалитете Тикипая, примерно в 10 км на северо-запад от города Кочабамба.

В ночь на 06 февраля река Такинья вышла из берегов, затопив улицы тоннами грязи, камней и мусора. По меньшей мере 5 человек погибли в результате наводнения, еще 180 или более получили ранения.

По оценкам муниципального правительства, около 100 домов были разрушены, еще 55 серьезно повреждены. Около 800 человек были вынуждены покинуть свои дома. В департаменте Ла-Пас по разным данным было уничтожено от 20 до 50 домов.

Напомним, 7 февраля президент Боливии Эво Моралес ввел режим чрезвычайного положения в стране из-за ливней и разрушительных наводнений.

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