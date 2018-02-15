19-летний подросток застрелил и ранил десятки школьников во Флориде (обновлено)

В среду, 14 февраля, во Флориде 19-летний старшеклассник Николас Круз устроил бойню в средней школе им. Марджори Стоунмен Дуглас в городе Паркленд. Власти сообщают о многочисленных жертвах. Убиты не менее 14 человек. Еще около 50 получили ранения. Но это не окончательные данные.

Круз вошел в школу около 14.00 по местному времени и сразу открыл огонь. Он был вооружено чем-то вроде штурмовой винтовки. У Николаса было значительное количество боеприпасов.

К школе вскоре прибыли не только патрульные полицейские, но и бойцы спецподразделения SWAT, главной задачей которого является борьба с терроризмом. Спецназу удалось арестовать стрелка только в 16.00.

Круз чувствовал себя полным хозяином в школе на протяжении почти двух часов.

Часть учеников и учителей забаррикадировались в классах. Другие бежали из здания Николас стрелял по беглецам, пока не появилась полиция. После этого он старался не высовываться в окна.

Установлено, что Круз проходил обучение и тренировки в юношеском корпусе подготовки резервистов (JROTC). Именно там он научился владению огнестрельным оружием.

Пока мотив, которым руководствовался Николас, не установлен.

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования близким погибших и раненым.