Украина пошла на уступки Венгрии в реализации положений нового закона об образовании

Правительство Украины приняло решение продлить переходный период для введения «языковой» статьи закона об образовании для национальных меньшинств. Соответствующее решение в среду, 14 февраля, было принято на заседании правительства, сообщает ТСН.

Отмечается, что теперь у детей из национальных меньшинств и их родителей будет больше времени для перехода на новые правила преподавания предметов. Переходный период продлится до 2023 года.

«Мы всегда будем исходить из обеспечения прав национальных меньшинств внутри страны, но всегда приоритетом номер один будет развитие украинского языка, культуры», — подчеркнул при этом премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее «Факты» сообщали о том, что Венгрия блокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Украина справедливо назвала такие действия Венгрии манипуляцией и шантажом.