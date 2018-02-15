В США задержан подросток, застреливший 16 человек в средней школе

Представители офиса шерифа округа Броуард заявили о том, что полиции удалось задержать человека, открывшего стрельбу в средней школе в Паркленде (штат Флорида, США). Об этом передает FoxNews.

По последним данным, в результате стрельбы пострадали 17 человек. Телеканал ABC сообщил о 15 жертвах трагедии. Официального подтверждения числа жертв пока нет.

Также у шерифа сообщил, что стрелявшим оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы.

В то же время, сообщается, что число пострадавших будет расти, поскольку местный госпиталь, куда привозят раненых сообщил, что они продолжают поступать.

Ранее «Факты» сообщали о том, что в результате стрельбы в школе ранены около 20 человек. На месте работали несколько машин скорой помощи и проводилась эвакуация детей. Стрелок какое-то время продолжал находится в здании учебного заведения, и местная полиция просила преподавателей и школьников соблюдать осторожность и баррикадироваться в классах.