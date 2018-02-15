Замгоссекретаря США посетит 21 февраля Украину

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан посетит Украину, где 21 февраля проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

Об этом говорится в заявлении госдепартамента США.

«Салливан 21 февраля проведет встречу с президентом Украины Порошенко, премьером Гройсманом и главой МИД Климкиным», — говорится в сообщении.

Во время визита Салливан «подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета Украины и территориальной целостности».

Встречи с украинскими официальными лицами будут проходить в рамках визита Салливана в Европу.

Так, после Киева он направится в Ригу, где 22 февраля проведет «встречу с высокопоставленными чиновниками». «Он подтвердит обязательство в качестве члена НАТО в рамках статьи 5 (о взаимной обороне) и обсудит экономические, инвестиционные вопросы и приоритеты в двухсторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Ранее «Факты» сообщали, что, согласно информации посольства Украины в США, в проекте бюджета страны на 2019 год предусмотрено предоставление Киеву $ 200 млн на усиление безопасности и обороны.