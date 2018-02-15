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Исправительный центр в Перу

В Перу загорелся исправительный центр для подростков: погибли 5 человек

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 2:41 92

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Не менее пяти человек погибли в результате пожара в исправительном центре для несовершеннолетних в Перу.

Об этом сообщает местное издание Diario Correo.

Инцидент произошёл в городе Трухильо.

Директор центра Хулио Магана отметил, что возгорание началось после столкновения враждующих группировок заключённых.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Факты» сообщали о том, что в Перу грузовик нанес ущерб знаменитым рисункам на плато Наска.

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