В Перу загорелся исправительный центр для подростков: погибли 5 человек
Не менее пяти человек погибли в результате пожара в исправительном центре для несовершеннолетних в Перу.
Об этом сообщает местное издание Diario Correo.
Инцидент произошёл в городе Трухильо.
Директор центра Хулио Магана отметил, что возгорание началось после столкновения враждующих группировок заключённых.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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