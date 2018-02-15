В пяти областях Украины превышен эпидемический порог гриппа до 25%, - Минздрав

В пяти областях Украины превышен эпидемический порог гриппа до 25%. Это Винницкая (на 8,1%), Волынская (7,7%), Житомирская (12,3%), Ровненская (4,7%) и Хмельницкая области (5,7%). Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины.

«За прошедшую неделю (с 5 по 11 февраля) в Украине зарегистрировано почти 260 тыс. новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. От осложнений гриппа погибли двое детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидемический порог в Украине в целом превышен на 16,8%. Гриппом и ОРВИ заболели 258 тыс. человек, из них 70% - дети. Это свидетельствует о средней интенсивности активности гриппа и ОРВИ. С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 тыс. человек.

Минздрав напоминает, что симптомами гриппа являются высокая температура, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Они могут проявляться внезапно и продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

Напомним, что в Киеве за прошлую неделю были госпитализированы 288 человек с гриппом, из них 180 детей. По состоянию на 12 февраля в Киеве на карантин закрыли 119 школ. Карантин введен также в школах Ровно, Мукачево, Николаева, Винницы, Запорожья и Житомира, а также во многих районных центрах по всей стране.