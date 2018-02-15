В "Укрзализныце" назвали еще одну причину повышения цен на билеты — Wi-Fi

Качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах могут улучшить за счет включения этой услуги в стоимость билета, поскольку нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя «Укрзализныци» Евгений Кравцов в интервью «УНИАН».

«Касательно Wi-Fi, то он присутствует в скоростных поездах. То, что есть сейчас, — это бесплатная услуга. Есть контракт с подрядчиком, однако они не очень качественно выполняют работы. Мы рассматриваем возможность улучшить качество сигнала, но это дополнительные расходы. Нам придется включать это в стоимость билета. И это нормально, ведь если вы посмотрите на интернет в поездах в других странах, то там он платный», — отметил он.

Еще, по его словам, есть вариант использования рекламы как источника покрытия расходов.

Также Кравцов отметил, что достаточно сложная ситуация с наличием розеток в вагонах.

«Розетки возможно сделать при капитальном ремонте или во время закупки новых вагонов. На сегодня около 30% купейных поездов имеют розетки, СВ — около 80%. В плацкартах сложнее», — сказал он.

Ранее «Факты» сообщали о том, что и.о. главы правления ПАО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов озвучил намерение предприятия начать зарабатывать на доступе в Интернет. Сейчас разрабатываются различные варианты будущего использования данной услуги.