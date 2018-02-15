В США полиция арестовала 75-летнюю «бабулю-наркодилера»

В американском штате Теннесси прикованную к инвалидному креслу 75-летнюю женщину обвинили в продаже опиоидов. Об этом сообщает The New York Post.

Газета называет женщину «бабуля-криминальный авторитет» («Kingpin Granny'), не разглашая при этом ее имени.

По данным полиции, указанная особа продавала опиоидосодержащие препараты, которые получала по рецепту врача. Всего ей удалось реализовать более 1000 таблеток, в том числе морфина, ксанакса и оксикодона, общей стоимостью 12 тысяч долларов. Наличные полиция нашла в ее доме.

Женщине предъявили обвинения по шести статьям, связанным с наркоторговлей. Ее могут отпустить под залог 50 тысяч долларов.

В полиции также сообщили, что расследование по этому делу продолжается и вполне возможно, что арестуют и других фигурантов.

Газета напоминает, что в 2016 году более 63 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиками. Свыше 40 тысяч смертей были связаны с опиоидами, при этом за год число жертв удвоилось. В августе 2017-го президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия наркомании в стране достигла критического уровня. По его словам, пришло время вводить «режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении».